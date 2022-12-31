31 Aralık 2022’de yapılacak 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları tam bilet 200 TL, yarım bilet 100 TL, çeyrek bilet 50 TL olarak belirlendi. Büyük ikramiye 200 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olacak. Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar bir yandan da teselli ikramiyesi ile ilgili araştırmalarını sürdürürken "Teselli ikramiyesi nedir? 2023 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar? Teselli ikramiyesi sorgulaması nereden ve nasıl yapılır?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahipseniz teselli ikramiyesi kazanacaksınız.

Teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi sorgulaması nereden ve nasıl yapılır?

Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, teselli ikramiyesinin nasıl belirlendiğini ve bu yıl ne kadar olduğunu merak ediyor. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

2023 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahipseniz teselli ikramiyesi kazanacaksınız. 2023 Milli Piyango teselli ikramiyesi tutarı 200.000 TL’dir.

Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır?

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Online aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

Amorti nedir? Amorti ne demek?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

*Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

** Teselli İkramiyesi