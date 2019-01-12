‘Teşekkürler Samet hoca’

Ay-Yıldızlılar’ın hocası Mircea Lucescu iki gündür Antalya’da kamp yapan takımları tek tek ziyaret ediyor. Rumen teknik adam, ayrıca hazırlık maçlarını da canlı takip ediyor. Lucescu bu süreçte Süper Lig takımlarının hocalarıyla sohbetlerde bulunurken Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’ya ise övgüler yağdırdı.

16 genç oyuncuyla kampa gelen ve kadrosunda yerli isimlere ağırlık veren Aybaba’yla buluşan ve teşekkür eden Luce, “Samet benim çok eski dostumdur. Onunla karşılıklı güzel maçlarımız olmuştu. O zaman da şimdi de gençlere önem veriyor. Bu Türk futbolu için çok güzel” dedi.

‘Genç sayısı artacak’

Bursaspor’dan milli takımlara giden oyuncu sayısının hayli sevindirici olduğunun altını çizen Mircea Lucescu, “Bursaspor’u çok yakından takip ediyorum. Gençleri her zaman değerlendirmeye alacağız” diyerek Timsah’ın altyapı organizasyonuna da övgüler yağdırdı.

Gökay Akın