Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, final maçında Rusya’ya 3-1 mağlup oldu ve Avrupa ikincisi oldu. Büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonası’nı gümüş madalya ile tamamlayan Millilerimizde, Pelin Eroktay 17, Melisa Bükmen 16, Deniz Nazlıcan ile Aleyna 6’şar, Özlem ile Dalia 4’er ve Özge 1 sayıyla oynadı.

SC Verde Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya iyi başlayan milli takım, ilk seti 25-20 önde bitirdi. Rusya, etkili servisler kullandığı ikinci seti 25-16, üçüncü seti 25-12 aldı. Ay-yıldızlılar, dördüncü sette daha az hata yaparak başabaş bir oyun sergilese de son bölümde etkili olan Rusya, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

1. Grup’ta 5’te 5 yaparak çıktığı yarı finalde Sırbistan’ı eleyen milliler, finalde Rusya’ya kaybederek şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Ege Melisa, Pelin ve Özge, U17 Avrupa Şampiyonası’nda Rüya Takım’da

Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda, Milli Takımımız’dan üç oyuncu turnuvanın Rüya Takımı’na seçildi.

Millilerimizden Ege Melisa Bükmen turnuvada ‘En İyi Smaçör’, Pelin Eroktay ‘En İyi Pasör Çaprazı’, Özge Arslanalp ise ‘En İyi Pasör’ ödüllerinin sahibi oldular.

Ayrıca; turnuvanın en iyi smaçörü olarak rüya takıma seçilen Arina Fedorovtseva (Rusya)’ya ödülünü, MHGK Başkanı ve CEV Hakem Komisyonu Üyesi Aziz Yener takdim etti.

Avrupa'ya Türk damgası

2019-2020 içerisinde yapılan Avrupa Kadın Voleybol Şampiyonaları'na Türkiye damgasını vurdu. Büyükler ve altyapılardaki tümKadın Millilerimiz kürsüde yer aldı. 2019'da büyüklerde finalde Sırbistan'a yenilen Filenin Sultanları gümüş madalya kazandı. Aynı yıl U16 Milliler şampiyonluk yaşadı. 2020'de ise ağustos ayında U19 Milliler altın madalya, onlardan 1.5 ay sonra da U17 Milliler gümüş madalya elde etti.

Türkiye-Rusya: 1-3

HAKEMLER: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Veronica Mioara Papadopol (İtalya)

SALON: SC Verde

TÜRKİYE: Özge, Melisa Ege, Deniz Nazlıcan, Pelin, Özlem, Dalia, Yasemin (L) (Aleyna, Beren, Dilay, Miray)

RUSYA: Kobzar, Zamanskaia, Suvorova, Popova, Fedorovtseva, Zhabrova, Dumrauf (L), Khabibrakhmanova (L) (Demidova, Artiukhina, Sabitova)

SETLER: 25-20, 16-25, 12-25, 23-25

SÜRE: 97 dakika (26,21,23,27)