Teşekkürler kızlar, gurur duyduk! Türkiye-Rusya maç sonucu: 1-3

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımımız, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek turnuvayı 2. sırada tamamladı. Millerin finale namağlup gelmesi, Rusya'ya karşı son topa kadar mücadele etmesi Tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamlayan milli takımda, Pelin Eroktay 17, Melisa Bükmen 16, Deniz Nazlıcan ile Aleyna 6'şar, Özlem ile Dalia 4'er ve Özge 1 sayıyla oynadı.

Türkiye-Rusya: 1-3

HAKEMLER: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Veronica Mioara Papadopol (İtalya)

SALON: SC Verde

TÜRKİYE: Özge, Melisa Ege, Deniz Nazlıcan, Pelin, Özlem, Dalia, Yasemin (L) (Aleyna, Beren, Dilay, Miray)

RUSYA: Kobzar, Zamanskaia, Suvorova, Popova, Fedorovtseva, Zhabrova, Dumrauf (L), Khabibrakhmanova (L) (Demidova, Artiukhina, Sabitova)

SETLER: 25-20, 16-25, 12-25, 23-25

SÜRE: 97 dakika (26,21,23,27)