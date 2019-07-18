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Tesadüfün böylesi! Art arda 9. sezon da Beşiktaş, ikinci yarı deplasmanda!

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Siyah beyazlıların fikstür çekimi öncesinde dile getirdiği Galatasaray maçları ile ilgili konu yine gerçekleşti.

18 Temmuz 2019, Perşembe 08:19
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Tesadüfün böylesi! Art arda 9. sezon da Beşiktaş, ikinci yarı deplasmanda!

Beşiktaş camiası, Galatasaray ile ligin ikinci yarısında oynadıkları maçların son senelerde hep deplasmanda oynanmasına tepki gösteriyordu.

Aynı senaryo 9. kez gerçekleşti ve Beşiktaş, ligin ikinci yarısında Galatasaray deplasmanına çıkacak.

Ligin ilk yarısında 9. haftada Vodafone Park'ta ezeli rakibini konuk edecek olan siyah beyazlılar, sezonun ikinci yarısında 26. haftada ise deplasmanda oynayacak.

İşte son 8 sezonda ligin ikinci yarısında oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçları:

2011/12 28. Hafta: Galatasaray 3-2 Beşiktaş

2012/13 19. Hafta: Galatasaray 2-1 Beşiktaş

2013/14 22. Hafta: Galatasaray 1-0 Beşiktaş

2014/15 33. Hafta: Galatasaray 2-0 Beşiktaş

2015/16 32. Hafta: Galatasaray 0-1 Beşiktaş

2016/17 22. Hafta: Galatasaray 0-1 Beşiktaş

2017/18 31. Hafta: Galatasaray 2-0 Beşiktaş

2018/19 31. Hafta: Galatasaray 2-0 Beşiktaş

2019/20 26. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

Kaynak:Ortacizgi.com

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