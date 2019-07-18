Beşiktaş camiası, Galatasaray ile ligin ikinci yarısında oynadıkları maçların son senelerde hep deplasmanda oynanmasına tepki gösteriyordu.
Aynı senaryo 9. kez gerçekleşti ve Beşiktaş, ligin ikinci yarısında Galatasaray deplasmanına çıkacak.
Ligin ilk yarısında 9. haftada Vodafone Park'ta ezeli rakibini konuk edecek olan siyah beyazlılar, sezonun ikinci yarısında 26. haftada ise deplasmanda oynayacak.
İşte son 8 sezonda ligin ikinci yarısında oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçları:
2011/12 28. Hafta: Galatasaray 3-2 Beşiktaş
2012/13 19. Hafta: Galatasaray 2-1 Beşiktaş
2013/14 22. Hafta: Galatasaray 1-0 Beşiktaş
2014/15 33. Hafta: Galatasaray 2-0 Beşiktaş
2015/16 32. Hafta: Galatasaray 0-1 Beşiktaş
2016/17 22. Hafta: Galatasaray 0-1 Beşiktaş
2017/18 31. Hafta: Galatasaray 2-0 Beşiktaş
2018/19 31. Hafta: Galatasaray 2-0 Beşiktaş
2019/20 26. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
Kaynak:Ortacizgi.com