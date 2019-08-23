Galatasaray Kulübü, Pizza Pizza ile forma sponsorluk anlaşması imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ile forma sponsorluğu için 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Yapılan forma sponsorluğu anlaşmasının Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda geçerliği olacağı, Avrupa kupası maçlarını ise kapsamadığı belirtildi.

Anlaşma karşılığında Galatasaray Kulübünün, ilk yıl için 18 milyon lira, ikinci yıl için ise 20 milyon lira olmak üzere, toplam 38 milyon lira net gelir elde edeceği kaydedildi. Ayrıca, yapılacak kampanyalar ile ek gelirler sağlanacağı da aktarıldı.

Terra Pizza'nın sahibi kim? Terra Pizza kaç yılında kuruldu?

1995 yılında İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri’nde açılan ilk restoranıyla pizzaseverleri parça pizza konseptiyle tanıştıran Terra Pizza, 44 ilde 140'a yakın restoranıyla müşterilerine lezzetli pizzalar yapmaya devam ediyor. Başarılı ve hızlı büyüyen orta ölçekli şirketlere yatırım yapan “ girişim sermayesi fonu” Mediterra Capital’ın yatırımı ile Terra Pizza daha da güç kazandı.

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