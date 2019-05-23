Galatasaray’ın 2 senedir kazandığı lig şampiyonluklarındaki kilit nokta, tartışmasız ki müthiş iç saha performansı. Geçen sezon Türk Telekom Stadı’nda oynadığı 17 karşılaşmanın 16’sını kazanıp 1’inden beraberlikle ayrılan Cim Bom, bu sezon da evindeki 17 maçın hiçbirini kaybetmedi, 13 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Son iki sezonda Avrupa’nın 5 büyük ligi dikkate alındığında bunu Galatasaray dışında başarabilen tek takım Liverpool. Jurgen Kloop yönetiminde fırtınalar estiren İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde 1 Haziran’da Tottenham ile final oynayacak.

Aslan ilk 3’te

Öte yandan son iki sezonda Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de iç galibiyet yüzdesi en yüksek 3 takımdan biri de Galatasaray. Zirvede %89.5 ile Manchester City ve PSG yer alırken, onları 85.3’lük galibiyet yüzdesiyle Aslan takip ediyor.