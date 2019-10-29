Terim’in şifreleri!

Derbi sonrasında özeleştiride bulunan Fatih Terim, oyuncu seçiminde hata yaptığını kabul etti. Deneyimli çalıştırıcının basın toplantısında verdiği ipuçları şöyle:

NE DEDİ? "Bazı kişilere son şansları verdik. Ocak ayına kadar bizimle beraber olacaklar.''

KIME DEDİ? Mariano, Nagatomo, Belhanda, Feghouli...

NE DEDİ? "Değişmesi gerekenleri veya değişmesi gereken şeyleri değiştireceğiz.''

NERESİ İÇİN DEDİ? Stoper bölgesi ve de sol bek...

NE DEDİ? "Bundan sonra belki 17-18 yaşındaki futbolcuları da sahada göreceksiniz.''

KİME DEDİ? Genç oyuncular, Süleyman Luş-2001 doğumlu sol bek ve Atalay Babacan- 2000 doğumlu 10 numara.

İŞTE O GENÇLER

GENÇ oyunculara forma şansı vereceğini söyleyen Fatih Terim'in oyuncu listesi ise bir hayli kabarık. Deneyimli teknik adamın altyapıdan yetişen oyunculardan kimi seçeceği ise merak konusu.

MUSTAFA KAPI: 17 yaşındaki genç oyuncu, 8 numarada oynuyor.

ATALAY BABACAN: 19 yaşındaki futbolcu kanatlarda ve 10 numara bölgesinde forma giyebiliyor.

SÜLEYMAN LUŞ: 19 yaşındaki oyuncu Nagatomo'dan formayı alabilir.

IŞIK KAAN ARSLAN: 19 yaşındaki genç stoper, Terim'in gözdesi.

YUNUS AKGÜN: 2000 doğumlu, iki kanatta da oynuyor.

MIRZA CIHAN: Sol açık ve orta sahada oynuyor, ofansta etkili.

GÖKAY GÜNEY: 1999 doğumlu olan Gökay Güney, merkez orta saha ve stoperde oynuyor.

ERENCAN YARDIMCI: 17 yaşındaki forvet hazırlık maçlarında oynamıştı.

İLK NEŞTER BEKLERE!

MARIANO ve Nagatomo'dan umudu kesen Fatih Terim, ilk neşteri beklere vuracak. Deneyimli teknik adam, bugüne kadar hep arkasında durduğu Belhanda'da artık ısrar etmeyecek. Faslı oyuncu gibi Sofiane Feghouli de kesik yiyecek. Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı ve Adem Büyük gibi yedekler daha çok süre almaya başlayacak. Altyapıdan Süleyman Luş ve Atalay Babacan da rotasyona girecek. Linnes devre arasında takıma geri dönecek. İngiliz kulüplerinin izlediği Luyindama satılırsa, ara transferde öncelik stoper ve sol bekte olacak...

(Sabah)