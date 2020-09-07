Terim’in prensi Taylan

Cim Bom’da sezon öncesi hazırlık sürecini en iyi geçiren isimlerden biri Taylan Antalyalı...Genç futbolcu, orta saha transferlerinin yapılmadığı dönemde gösterdiği performansla Terim’in yüzünü güldürdü. Fatih hoca, özellikle Hatayspor ile yapılan son hazırlık maçında etkili olan Taylan’ı ligde 11’de değerlendirecek. İmparator, Taylan’ın yanında Donk veya Ömer Bayram’ı kullanacak. Geçtiğimiz sezon B.B. Erzurumspor’dan kadroya katılan başarılı orta saha, bu sezon kendisini gösterip, takımın vazgeçilmezleri arasına girmek istiyor.