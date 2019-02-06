Terim'in gözü gençlerde

Fatih hoca devre arasında yapılan geniş çaplı transfer operasyonuna rağmen, genç oyuncularından vazgeçmiyor. Antrenmanda altyapıdan gelen yetenekleri pür dikkat izleyen Terim, onlara daha çok şans vermeyi planlıyor.

06 Şubat 2019, Çarşamba 06:05
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Terim'in gözü gençlerde

Florya’daki futbol akademisinden yetişen gençleri yavaş yavaş A takıma adapte etmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü antrenmanda öğrencileriyle yakından ilgilendi. Ozan Kabak’ın kısa sürede Avrupa’ya transfer olması, Yunus’un teklifler alması, kulübe yeni bir para kaynağı yaratırken, Terim de hız kesmeden yeni yetenekleri takıma kazandırmaya çalışıyor. Kupadaki Hatayspor maçına yönelik gerçekleşen son idmanda da, tecrübeli teknik adam altyapıdan gelen oyunculara uyarılarda bulundu.

Sadece kupada değil...

Terim, başta Yunus Akgün olmak üzere, Celil Yüksel (orta saha), Atalay Babacan (orta saha), Gökay Güney (stoper), Abdussamed Karnuçu (ön libero) ve Mustafa Kapı (orta saha) gibi isimleri, ikinci yarıda sadece kupada değil, lig maçlarında da daha fazla oynatmayı hedefliyor.

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