Terim’in favorisi hâlâ Galatasaray

FOX Haber sunucusu İsmail Küçükkaya, dün sabahki programında Fatih Terim’le sohbetini anlatırken, “Bu senenin favorisi kim diye sordum. Fatih hoca da, ‘Ben senin rengini biliyorum, sen Beşiktaşlısın, bu sene de favorin Fenerbahçedir’ dedi. Ben de sizin favoriniz kim diye sordum. ‘Galatasaray’ dedi. Sorumu tekrar yineledim. Bunu size Galatasaray Teknik Direktörü olarak değil, bir futbol adamı olarak soruyorum dedim. Fatih hoca, ‘Futbol adamı olarak da favorim Galatasaray. Herkes görecek favorinin Galatasaray olduğunu’ dedi” ifadelerini kullandı.