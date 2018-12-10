Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray'daki yaşanan çöküş önlenemez noktaya gelirken, yönetimle teknik direktör Fatih Terim arasında da soğuk rüzgarlar estiği ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların önceki gün 2-0 öne geçip galibiyeti koruyamadığı Çaykur Rize karşılaşmasını cezası nedeniyle locadan izleyen teknik direktör Fatih Terim'in, karşılaşma sonrasında yönetimi hedef alan sözler söylemesi dikkat çekti. Mücadeleyi eski yöneticilerden Ergun Gürsoy'a ait 3002 numaralı locadan izleyen Terim, 90 dakika bitiminde başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine eleştiriler yöneltti.

Terim, son dönemde yaşanan olayları anımsatarak, yalnız kaldığını dile getirdi. Tecrübeli teknik adamın, yönetime sitemde bulunup, "Arkamda durmuyorlar ama arkamdan konuşuyorlar" dediği öğrenildi.

Fatih Terim'in, Mustafa Cengiz ve yöneticilere yakın isimlerin kendisini hedef alan yorumlarından çok rahatsız olduğu bildirildi.

Cezası nedeniyle Terim'in yanında olan antrenör Hasan Şaş da zaman zaman hocasının yanından ayrıldı, locadan çıktı. Şaş'ın, Terim'in yaptığı teknik uyarıları aracılar vasıtasıyla kulübeye aktardığı bildirildi.