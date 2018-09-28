Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi’nin yanında, Süper Lig’de şampiyon unvanını korumak isteyen Galatasaray en ufak ayrıntılara bile dikkat ediliyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in deplasmanlarda yaşanan kayıpları dikkate alarak takımı Antalyaspor maçı öncesi kampa alacağı öğrenildi.

Tecrübeli hocanın isteğiyle sarı-kırmızılılar gelecek çarşamba günü oynayacağı Porto maçından sonra İstanbul’a dönmek yerine Antalya’ya uçacak.

Böylece hem futbolcuların dinlenmesi sağlanacak hem de ekstra bir seyahatten kurtulunacak. Galatasaray erkenden kampa girecek ve uzun yıllar sonra bir dış saha maçına birkaç gün önceden gidecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu kararla futbolcularının motivasyonunu üst seviyeye çıkarmayı planladığı ayrıca fiziksel olarak da hazır tutmak istediği belirtildi.

Sarı-kırmızılı futbolcular ayrıca Antalya’nın hava şartlarına da erken adapte olabilecek ve bu anlamda sorun yaşamayacak.