Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü antrenman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Tecrübeli hoca, hem Hatay hem de Trabzonspor maçlarına yönelik olarak öğrencilerine uyarılarda bulunurken, lig yarışıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

Daha hiçbir şeyin bitmediğine vurgu yapan Terim, “Biz kendi işimizi yapıp kazanacağız. İpler hâlâ bizim elimizde. Daha önce buralardan gelip kupalar kaldırdığımız çok oldu. Yine yapabiliriz. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Konsantre olmalıyız, artık bizim adımıza puan kaybetme lüksü yok” ifadelerini kullandı.