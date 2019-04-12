Terim ve Yanal 6 yıl sonra ilk kez

Ersun Yanal ve Fatih Terim, yaklaşık 6 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 9’u Süper Lig, 1’i TFF Süper Kupa’da olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 11 Ağustos 2013’te yapıldı. TFF Süper Kupa’da Kayseri’de oynanan maçı Fatih Terim’in Galatasaray’ı, Ersun Yanal’ın çalıştırdığı Fenerbahçe’yi 1-0 yendi.

O tarihten sonra iki teknik adam yeşil sahada hiç karşı karşıya gelmedi. Tecrübeli teknik adamların rekabeti, yaklaşık 6 yıl sonra yine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle 11. randevuyla devam edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Ersun Yanal’a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. İki teknik adamın rekabetinde Terim tamamında Galatasaray’ın başında yer alırken, Yanal, Denizlispor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Fenerbahçe’yi çalıştırdı.

Bu maçlarda Fatih Terim’in takımı, Yanal’ın ekiplerine karşı 10 maçın 9’unu kaybetmedi. Fatih Terim 4 galibiyet yaşarken, Yanal sadece 17 yıl önce kazanma mutluluğuna ulaştı. İki teknik adam arasındaki rekabette 5 maç ise berabere bitti.

(Milliyet)