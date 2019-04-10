Terim tarzı derbi provası!

Lider Başakşehir’in Beşiktaş ile oynayacağı kritik haftada Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da, tek gündem derbi. Sarı-Kırmızılılar, zorlu mücadeleyi kazanarak hem lidere bir adım daha yaklaşmak hem de Kadıköy’deki 19 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim de, sezonun en önemli virajı gözüyle baktığı Fenerbahçe maçında 3 puanı elde etmek için taktik provaları başlattı. Zaferin anahtarını ‘hücum’ olarak gören tecrübeli hoca, birkaç kadro kurgusu üzerinde duruyor. Özellikle savunma hattında son kararını henüz vermeyen Terim, stoperde Donk’un partneri olarak Fernando, Ahmet ve Semih seçeneklerini göz önünde bulunduruyor.

O dörtlüye özel talimat

Ndiaye’yi de her iki stoperin arasında savunma desteği olarak düşünen Terim, beklerde de sürprize yer verebilir. Son idmanda takımla çalışan Nagatomo, sol beke geçebilir. Ancak Linnes’in Yeni Malatya maçındaki performansı nedeniyle, bu bölge hakkındaki karar da maç günü verilecek. Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba ve Onyekuru’dan oluşan hücum hattına sürekli pres yapmaları talimatını veren Terim, Diagne’nin de rakip savunmayı sürekli zorlayarak boş alanlar açmasını bekliyor. Beklerden de sürekli bindirmeler yaparak hücuma destek vermeleri isteniyor.

Önce baskıyı azaltıyor

Terim aynı zamanda takım üzerindeki baskıyı azaltmak ve derbi öncesi stresi ortadan kaldırmak için keyifli bir idman yaptırdı. Böylece oyuncuların Fenerbahçe karşısına daha sakin çıkması düşünülüyor.

Metin Karabaş