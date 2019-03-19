Sezon başında sürpriz bir şekilde Everton’dan kiralık olarak kadroya katılan ve ligin başlarında fena görünmeyen Henry Onyekuru’nun son haftalardaki takım oyunundaki silik görüntüsü Fatih Terim’i bir hayli zorluyor.

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Ligin başından beri fizik kapasitesini geliştiremeyen ve akan oyunda kolay top kayıplarıyla göze batan Onyekuru’nun lig biter bitmez Everton’a geri gönderileceği öğrenilirken, oyuncu hakkında yapılan Dortmund, Bayern Münih, Sevilla gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İSTATİSTİK OLARAK 11 GOLÜ VAR AMA...

TT Stadı’da attığı gollerle istatistik olarak iyi işler yaptığı gözlemlenen fakat oyun içerisinde ve özellikle deplasmanlarda takım oyunundan oldukça uzak görünen 21 yaşındaki futbolcunun tekrar kiralanmayacağı ifade edilirken, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ne kalması halinde Trezeguet ile kanat problemini çözeceği öğrenildi.

Fatih Terim’in son oynanan Bursaspor maçında kendisinden istenen patlamayı yapamayan Henry Onyekuru için sezon sonuna kadar faydalanabileceği kadar faydalanmayı düşündüğü bildirildi. (Güneş)