Terim, ‘rakibe saygı’ için Sivas’a gidiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olmalarına ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karşın bugün Sivas’a gidecek. Kulüp çalışanları, deneyimli hocanın şampiyonluğun garantilenmesi nedeniyle cezalı da olduğunu hesaba katıp maça gitmeyeceğini düşündü. İşte bu noktada Terim, onları da şaşırtan cevabı verdi.

Deneyimli hoca, “Rakibe saygı... Hiçbir iddiamız veya hedefimiz olmayabilir. Ben de cezalı olabilirim. Ancak karşımızdaki rakibe saygı duymalıyız. Bu nedenle ben maça gideceğim. Bazı as oyuncularımızı da Sivas’a götüreceğiz” yanıtını verdi. Terim, maçı locadan izleyecek.

Bu arada Galatasaray’ın bu sezon ligde yapacağı son seyahate ilginin de bir hayli fazla olduğu belirlendi. Şampiyon takımla beraber özel uçakta bulunmak isteyen taraftarlar ve kongre üyeleri sınırlı sayıdaki koltuklara büyük ilgi gösterdi. Bugün 15.00’te Sivas’a gidecek olan sarı-kırmızılılar 21.00’de maça çıkacak ve gece de İstanbul’a dönecek.

(Milliyet)