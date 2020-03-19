Terim istedi! Futbolcular yoldan döndü

Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı açıklamayla, maçların ertelenmemesine isyan ederken, futbolcularına iki gün izin vermişti. Daha önce hiç bu kadar uzun süre öğrencilerini dinlendirmeyen Fatih hoca, soyunma odasındaki görüşmede, “Erteleme için bizden haber bekleyin. Sağduyu galip gelecektir” ifadelerini kullanmıştı. Ancak iki günlük izin bittiğinde, beklenen karar henüz açıklanmayınca, futbolcular Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanmak üzere yola çıkmaya başladılar.

En radikal kararı aldı

Oyuncularının sağlığını düşünen Terim ise her ihtimali göz önünde bulundurarak onlara bir kez daha haber gönderdi ve “Gelmeyin, evinize dönün, ailenizle birlikte dinlenmeye devam edin” dedi. Erteleme konusunda herhangi bir açıklama yapılmadan takımına üçüncü günde de izin veren Terim, sezon devam ettiği sırada ilk kez böylesine radikal bir kararın altına imza atmış oldu.

Özel program verdiler

Dinlenmek için evlerine dönen futbolculara özel program verildi. Teknik heyet ve kondisyonerlerin birlikte hazırladığı çalışma programına, oyuncuların bireysel olarak harfiyen uymaları isteniyor.

Hepsi Terim’e minnettar

Kendilerine her fırsatta sahip çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bu tutumu, oyuncuları bir hayli memnun etmiş durumda. Liglerin devam etmesi durumunda, tüm futbolcuların Fatih hoca için mücadele etmek üzere söz verdikleri öğrenildi.





Metin Karabaş