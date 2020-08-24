Terim:Başımıza bir de bu çıktı

Sarı-Kırmızılılar’ın yeni çıkardığı Galatasaray Resmi Mobil Uygulaması’na katılımın bir hayli yoğun olduğu öğrenildi. Kulübün sosyal medya hesaplarındaki tanıtımlarda da son olarak Fatih Terim’in videosu kullanıldı. ‘Seninleyiz Her Yerdeyiz’ temalı uygulama için Terim gülerek, “Bundan sonra zaten başımıza bir de bu çıktı”dedi. Bu paylaşım, dakikalar içerisinde binlerce beğeniye ulaştı.



