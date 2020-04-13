Son dakika haberi... Corona virüsü önlemleriyle birlikte askerlik uzayacak mı sorusu da gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, askerlerin terhis ve celp işlemleri bir süre durdurulacak. TSK'da yapılan değerlendirmede celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe edildiği öğrenildi. Yani askerlik süresinin kısa bir süre için uzama ihtimali var. Şimdi binlerce vatandaş ''Askerlik süresi uzatıldı mı? Terhis ve celp ne zaman? sorularına ağırlık vermiş durumda.

Terhis ve celp tarihleri ertelendi mi?

Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi konuyu köşe yazısında ele aldı. İşte Abdulkadir Selvi’nin açıklamaları:

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, askerlerin terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulması, askerliğini bedelli olarak yapacak olanların ise kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları üzerinde çalışılıyor.

En son 1 Nisan’da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde son celp işleminin ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Celp ve terhis dönemlerinde 60 bin asker terhis olurken, 60 bin kişinin de askere alındığı öğrenildi. Koronavirüs salgınının ortaya çıkması üzerine TSK’da terhis sırası gelen askerler 14 gün önceden karantinaya alınıyor. Askere alınanlar ise salgın tehlikesine karşılık birliklerine gönderilmeden önce 14 gün gözetim altında tutuluyordu.

Askerlik uzadı mı, uzayacak mı?

TSK’da yapılan değerlendirmede celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe edildiği öğrenildi. Terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 3'üncü kez tele konferansla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konferansa Huber Köşkü'nden katılacak. Alınan kararların bu hafta açıklanması bekleniliyor.



