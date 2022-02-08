İngiltere Premier Lig'de West Ham United forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Kurt Zouma, kedisine yaptığı işkenceyle dünya gündemine oturmuş ve büyük tepki çekmişti. West Ham United, futbolcuyu, Watford ile oynadıkları maçta ilk 11'de sahaya çıkarmaya karar verdi.

Evinde kedisine tekme ve yumruk atarak şiddet uygulayan futbolcu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ardından kadro dışı bırakılacağı iddia ediliyordu. Ancak Fransız futbolcu takımının Premier Lig 24. hafta maçında sahaya ilk 11'de çıktı.

Sahada ıslıklandı

Bu karar özellikle sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanırken, maç içerisinde Kurt Zouma'nın ayağına top geldiğinde, tribünlerde bulunan taraftarların zaman zaman Fransız futbolcuyu ıslıkladığı ekranlara yansıdı.



