'Tepkiler gerçek Beşiktaş taraftarının sesi değil!'

Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Başkan Fikret Orman, soyunma odasına inerek teknik direktör Şenol Güneş ile futbolculara destek konuşması yaptı. Orman'ın Güneş ile yaptığı görüşmede, "Hocam bize de tepki var tribünlerden ancak bunlara kulak asmayacağız. Biz senin yanındayız. Sonuna kadar beraber devam edeceğiz. İstifa gibi bir düşüncen asla olmasın. Sezonu birlikte bitireceğiz, sana güvenimiz tam. Bu tepkiler gerçek Beşiktaş taraftarının sesi değildir" şeklinde konuştu.

ŞAMPIYONLAR LİGİ ÖNEMLİ

Futbolculara da hitap eden başkan, "Öncelikle galibiyet için tebrik ediyorum. Burada Şenol hocamızla birlikte bir mücadele veriyoruz ve hepiniz bilsin ki sezon sonuna kadar da birlikte olacağız. Siz sahada gayret gösterin ve netice almaya bakın. Ligi yukarılarda bitirmek, Şampiyonlar Ligi potasında olmak önemli" ifadelerini kullandı.

(Sabah)