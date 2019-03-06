Teodosic için çarpıcı yorum: Kötü alışkanlıklarıyla ona NBA fazlaydı!

NBA kulislerinin en saygın isimlerinden biri Milos Teodosic’in ligde başarıyı yakalayamamasıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

ESPN‘in belki de en saygın ve lig yönetimleriyle teknik ekiplerine en yakın ismi Zach Lowe, Milos Teodosic’in NBA kariyeriyle ilgili şimdiye kadar konuşulmayan bazı detayları gündeme getirdi.

Sakatlık sorunları nedeniyle ligdeki son 1 yılında neredeyse parkeye çıkamaz hale gelen Teodosic’in saha dışındaki kötü alışkanlıklarının bilindiğini söyleyen Lowe şu ifadeleri kullandı:

“Milos Teodosic lige 30 yaşında geldi, saha dışında sigara ve içki alışkanlığı vardı. Çok içmiyordu ama hayatını yaşamayı seviyordu. NBA’deki herkes başarılı olamayacağını, 82 maçın ona fazla geleceğini biliyordu.”

“Milos, Avrupa’dan gelip sigara içme alışkanlığı olan oyunculardan biriydi. Şaka falan da değil, gerçekten içiyordu. Sürekli önceki geceyi bir Sırp restoranında tavla oynayarak geçirmiş gibi gözüküyordu zaten.”

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