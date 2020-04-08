Teodosic efsaneler arasına girdi

Turkish Airlines Euroleague'de son 10 yılın takımında yer alan isimler açıklanmaya devam ediyor.. Takımın beşinci üyesi, sırp yıldız Milos Teodosic oldu.

2007 yılında sırtına geçirdiği Olimpiakos formasını dört yıl terleten ve ardından CSKA Moskova'nın yolunu tutan Teodosic, 6 sezon da Rus takımında oynamıştı. 2010'da 23 yaşındayken Olimpiakos forması altında sezonun en değerli oyuncusu seçilen ve o zamana dek bunu başaran en genç isim olan Teodosic, 10 sezonluk Euroleague kariyerinde 6 kez Final Four oynadı.

Sırp oyun kurucu tek Ruroleague şampiyonluğunu ise 2016'da Berlin'de Fenerbahçe'ye karşı kazanmıştı. Kariyerinde 237 Euroleague maçına çıkan Teodosic, bu süreci 12 sayı ve 5 asist ortalamalarıyla geçti. Üç kez Euroleague'de yılın beşine seçilme başarısı da gösteren yıldız isim, hali hazırda tüm zamanların en çok asist yapan altıncı oyuncusu, tüm zamanların en skorer sekizinci oyuncusu konumunda.

Euroleague'de son 10 yılın takımına daha önce Dimitris Diamantidis, Luka Doncic, Kyle Hines ve Juan Carlos Navarro seçilmişti.

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