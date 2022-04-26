Teniste W60 Edge İstanbul başladı

TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 60 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W60 Edge Istanbul’da ana tablo mücadeleleri bugün başladı.

Toprak zeminde gerçekleşen organizasyon, bugün 6 tekler ilk tur mücadelesine sahne oldu. Elemelerden gelen 16 yaşındaki Nikola Bartunkova kariyerinde 66 numaraya kadar yükselen 36 yaşındaki deneyimli raket Mandy Minella’yı 6-2, 6-4 yenerek 2'nci tura yükseldi. Bartunkova, elemelerden gelen Bulgar raket Lia Karatancheva’yı 6-1, 6-4 yenen 6 numaralı seri başı Marina Melnikova ile eşleşti. İspanyol raket Aliona Bolsova, 8 numaralı seri başı Caty McNally’i 6-2, 3-6, 6-1 yenerek milli tenisçi Ayla Aksu’yu 6-2, 6-7, 7-5 yenen Büyük Britanyalı raket Yuriko Lily Miyazaki ile eşleşti. 5 numaralı seri başı Anastasia Tikhonova elemelerden gelen Angela Fita Boluda’yu 6-4, 7-6 yenerek elemelerden gelen bir başka isim Maja Chwaslinska’nın rakibi oldu.

Turnuvaya wild card ile katılan Doğa Türkmen/İlay Yörük çiftini 6-0, 6-2 yenen Berfu Cengiz/Anastasia Tikhonova çifti çeyrek finale yükseldi. Turnuvaya wild card ile katılan Melis Sezer/Zeynep Sönmez çifti Ysaline Bonaventure/Isabella Shinikova ikilisine 7-5, 6-3 yenilerek turnuvaya çiftlerde veda etti. Turnuva yarın ana tablo ilk tur mücadeleleri ile devam ederken milli tenisçiler İlay Yörük, Zeynep Sönmez ve Berfu Cengiz korta çıkacak.

İSTANBUl, (DHA)