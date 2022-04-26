MENÜ

Teniste W60 Edge İstanbul başladı

TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 60 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W60 Edge Istanbul’da ana tablo mücadeleleri bugün başladı.

26 Nisan 2022, Salı 21:40 Son Güncelleme:
- A +
Teniste W60 Edge İstanbul başladı

TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 60 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W60 Edge Istanbul’da ana tablo mücadeleleri bugün başladı.

Toprak zeminde gerçekleşen organizasyon, bugün 6 tekler ilk tur mücadelesine sahne oldu. Elemelerden gelen 16 yaşındaki Nikola Bartunkova kariyerinde 66 numaraya kadar yükselen 36 yaşındaki deneyimli raket Mandy Minella’yı 6-2, 6-4 yenerek 2'nci tura yükseldi. Bartunkova, elemelerden gelen Bulgar raket Lia Karatancheva’yı 6-1, 6-4 yenen 6 numaralı seri başı Marina Melnikova ile eşleşti. İspanyol raket Aliona Bolsova, 8 numaralı seri başı Caty McNally’i 6-2, 3-6, 6-1 yenerek milli tenisçi Ayla Aksu’yu 6-2, 6-7, 7-5 yenen Büyük Britanyalı raket Yuriko Lily Miyazaki ile eşleşti. 5 numaralı seri başı Anastasia Tikhonova elemelerden gelen Angela Fita Boluda’yu 6-4, 7-6 yenerek elemelerden gelen bir başka isim Maja Chwaslinska’nın rakibi oldu.

Turnuvaya wild card ile katılan Doğa Türkmen/İlay Yörük çiftini 6-0, 6-2 yenen Berfu Cengiz/Anastasia Tikhonova çifti çeyrek finale yükseldi. Turnuvaya wild card ile katılan Melis Sezer/Zeynep Sönmez çifti Ysaline Bonaventure/Isabella Shinikova ikilisine 7-5, 6-3 yenilerek turnuvaya çiftlerde veda etti. Turnuva yarın ana tablo ilk tur mücadeleleri ile devam ederken milli tenisçiler İlay Yörük, Zeynep Sönmez ve Berfu Cengiz korta çıkacak.

İSTANBUl, (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...