Teniste sezonun ilk grand slami başlıyor

Teniste bu sezonun ilk grand slam heyecanı ABD Açık’ta yaşanacak. Salgın nedeniyle birçok favori tenisçinin katılmama kararı almasından dolayı bu yıl sönük geçmesi beklenen ABD Açık’ta maçlar bugün başlayacak

31 Ağustos 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Teniste sezonun ilk grand slami başlıyor

Teniste bu sezonun ilk grand slam heyecanı ABD Açık’ta yaşanacak. Salgın nedeniyle birçok favori tenisçinin katılmama kararı almasından dolayı bu yıl sönük geçmesi beklenen ABD Açık’ta maçlar bugün başlayacak. Nadal ve Federer’in yokluğunda erkeklerin öne çıkan ismi, Djokovic olacak. 5 yıldır grand slam kazanamayan Serena Williams, kadınlar sıralamasında ilk 10’daki 6 ismin yer almayacağı turnuvayı fırsata çevirmek istiyor.

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