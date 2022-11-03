Antalya Megasaray Tenis Akademisi’nde devam eden, 23 ülkeden 32 takımın mücadele ettiği Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors Finalleri'nde heyecan başladı.

Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors Finalleri olarak adlandırılan Dünya Gençler Şampiyonası’nda Türkiye ilk maçında; Kerem Yılmaz ve Atakan Karahan'ın korta çıktığı Erkek Milli Takımımız ABD ekibine 2-1 yenilirken, Dilek Deniz, Duru Söke, Zeynep Erbakan'ın mücadele ettiği Kız Milli Takımımız ise Tayland'ı 2-1 mağlup etti.



