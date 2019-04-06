Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) düzenlediği '5-10 Yaş Arası Çocuklarla Çalışan Tenis Öğreticileri Gelişim Projesi'nin ilk semineri sona erdi. Dört gün süren seminerde 50'ye yakın antrenör, çocuklara başarılı bir şekilde kılavuzluk yapmak ve çocukların tenis hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için 32 saat eğitim aldı. Seminerin son gününe Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Bosna Hersek Tenis Federasyonu Başkanı Ivan Brkic de katıldı.

ÇOCUKLARLA GELİŞİM PROJESİ'NİN İLK SEMİNERİ

5-10 yaş arası dönemdeki çocukların tenis sporcusu olarak yetiştirilmesinin amaçlandığı proje kapsamında düzenlenecek üç seminerden ilki Antalya'da gerçekleşti. 2-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen seminerde antrenörlere verilen eğitimde çocukların tenis performanslarının gelişmesi için erken yaşta eğitimin önemine dikkat çekildi. Çocukların gelecekteki tenis başarısının bu dönem içerisinde atılacak temellere bağlı olduğunun belirtildiği seminerde antrenörlere metodoloji ve öğretim gereksinimlerine dair bilgiler verildi. Seminere Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'la birlikte katılan Bosna Hersek Tenis Federasyonu Başkanı Ivan Brkic seminer sonunda antrenörlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. TOHM Direktörü ve TTF Teknik Kurul Başkanı Nicolas Kelaidis ve Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Birol Vural'ın antrenörlere bilgi, beceri ve deneyimlerini aktardıkları ilk seminerin devamı niteliğinde olan diğer iki seminer ise Mayıs ve Eylül aylarında gerçekleşecek.

DHA