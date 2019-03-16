Teniste 14 Yaş Gelişim Şampiyonası’nda Türkiye zirvede

Teniste 14 Yaş Gelişim Şampiyonası’nda en başarılı ülke Türkiye oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Tenis Federasyonu ile Avrupa Tenis Federasyonunun Antalya’da ortaklaşa düzenlediği organizasyon sona erdi.

İki hafta süren turnuvaya 9 ülkeden toplam 40 sporcu katıldı. Türkiye, kazandığı 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla ülke sıralamasında zirvede yer aldı.

Organizasyonun ilk haftasında 4 kategorinin üçünde zirveye çıkan genç milliler, ikinci haftayı birer altın ve gümüş, 2 de bronz madalyayla tamamladı.

Erkeklerde ilk haftayı çifte zaferle geçen Atakan Karahan, ikinci hafta teklerde 3’üncülüğü elde ederken, çiftlerde partneri Anıl Özgür ile 2’ncilik ödülünü kazandı.

Kızlarda Ela Sekmen teklerde bronz madalyayı boynuna takarken, çiftler mücadelesinde ise takım arkadaşı Duru Söke ile ilk hafta olduğu gibi yine şampiyonluk sevinci yaşadı.

AA