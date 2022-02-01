Tenis tarihinde böylesi görülmedi... Tenisin en prestijli 4 Grand Slam Turnuvası'nda 'BÜYÜK3'LÜ lakabını alan; Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic elde ettikleri şampiyonluklar, galibiyetler, serilerle adeta ilkleri başardı. Ve ortaya öyle bir tablo çıktı ki, son 20 yılda düzenlenen 80 Grand Slam turnuvasında 'BÜYÜK 3'lü rakiplerine çok fazla kupa şansı tanımadı.

2022'ye de Nadal'la girdik

2022 sezonun ilk Grand Slam Turnuvası olan Avustralya Açık finalinde 2-0'dan gelen İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ın 3-2'yle galibiyet 21. kupa zaferine ulaşması gösterdi ki, bu hegemonya bir süre daha devam edeceğe benziyor. 'Büyük 3'lüden Federer 1998,Nadal 2003 ve Djokovic de 2005'ten bu yana Grand Slam Turnuvaları'na katılıyor. İlk şampiyonluk sevincini ise Federer 2003 Wimbledon'da, Toprak Kral Nadal 2005 Fransa Açık'ta v eDjokovic de 2008 Avustralya Açık'ta yaşadı.

80 Grand Slam’de 61 şampiyonluk

'Büyük 3'lüden Federer'in 2003'teki ilk şampiyonluğunu ele alırsa üzerinden tam 20 yıl oldu. İşte bu süreçte pandeminde ertelenen 2020 Wimbledon'ı saymazsak tam 80 Grand Slam turnuvası düzenlendi. İşte bu 80 Grand Slam'den 61 şampiyonluk kupasını -Nadal (21), Federer (20),Djokovic (20)- 'Büyük 3'lü kendi arasında paylaştı.

2017'de retro yapanlar

Bu süreçte bu 3 efsanenin iniş çıkış dönemleri de yaşandı. Özellikle de Nadal ve Federer sakatlıklarla boğuştu, bu nedenle birçok grand slame katılmama kararı almıştı. Nadal'ın bırakma kararına bile çok yaklaştığı, ilerleyen yaşı nedeniyle bir düşüş yaşayan Federer özelliklede2017'den sonra öyle bir retro yaptılar ki, gençlere taş çıkartıp üst sıralardaki yerlerini adeta almayı başardılar. Neyse ki kayıpolan2015, 2016sürecinde Djokovic kupaları toplamaya devam etmişti.

2004'ten 2020'ye kadar en az yarı final

Federer, Nadal veya Djokovic'in sadece şampiyonlukları değil, aynı zamanda, 2003 Wimbledon'dan itibaren2020ABDAçık'a gelene kadar düzenlenen her büyük turnuvada en az yarıfinale yükselmeleri de dikkat çekiyor. Peki bu80grandslamde 19 kupa alan ve 'Büyük3'lününbupaylaşımı arasında kendine kupa çıkarmayı başaran isimler arasında; Andy Murray ve Wawrinka ön plana çıktı. En çok paylaşım ise ABD Açık'ta yaşandı...Roddick, Juan Martendel Porto, Thiem, Cilic, Medvede vde kupa kazanan isimler olmuştu.



