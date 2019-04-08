Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: Minik eller raket tutsun

14'üncü Türkiye Senyörler Takım Şampiyonası'nın kupa töreninde konuşan Durmuş, "Hepinizin evde giymediği tenis kıyafetleri, ayakkabıları ve dolabında beklettiği bir raketi vardır. Muş'un bir dağ köyünde yaşayan geleceğin tenisçisi yavrularımızın tenise ilk adımını atması için onları paylaşmalıyız" diye konuştu.

"MİNİK ELLER RAKET TUTSUN"

Türkiye'nin en üst seviyedeki senyör tenisi oyuncularını bir araya getiren 14'üncü Türkiye Senyörler Takım Şampiyonası'nda ödül töreni dün yapıldı. Dereceye giren takımlar kupalarını TTF Başkanı Cengiz Durmuş'un elinden aldı. Türkiye Tenis Federasyonu Tenis Aile Birliği'nin (TTF TAB) gerçekleştirdiği "Giymediğiniz kıyafetler ve ayakkabılar tenis oynatsın" ve "Minik eller raket tutsun" projelerinin Türk tenisine önemli katkılar sunduğunu söyleyen Durmuş, milli raketler Çağla Büyükakçay, Marsel İlhan, Cem İlkel ve İpek Soylu'nun uluslararası düzeyde ise Serena Williams, Victoria Azarenka, Rafael Nadal ve Li Na gibi dünyaca ünlü tenisçilerin de bu projelere tenis materyallerini bağışlayarak destekçi olduklarını hatırlattı.

"BAŞARIYA KOŞMAK İÇİN HEP BİRLİKTE DAVIS CUP'A"

Senyör tenisçilerini TAB'a destek olmaya çağıran Durmuş, "Hepinizin evde giymediği tenis kıyafetleri, ayakkabıları ve dolabında beklettiği bir raketi vardır. Muş'un bir dağ köyünde yaşayan geleceğin tenisçisi yavrumuzun tenise ilk adımını atması için onları paylaşmalıyız" dedi. Durmuş, "Tüm senyör oyuncularını Eylül ayında Danimarka'da yapılacak Uluslararası Davis Cup Turnuvası'nda temsilcilerimizi desteklemek ve hep birlikte başarıya koşmak için Danimarka'ya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA