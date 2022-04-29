6 kez Grand Slam şampiyonluğu bulunan tenis efsanesi Boris Becker, 2017 yılındaki iflasının ardından gerçeğe aykırı mal varlığı beyanı nedeniyle hakim karşısına çıktı.

BBC'de yer alan habere göre Boris Becker, iflası sonrası borçlarını ödememek için 2,5 milyon Sterlin değerindeki varlıklarını gizlediği gerekçesi iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. 54 yaşındaki efsane tenisçi İflas Yasası uyarınca dört suçlamadan suçlu bulundu.

Southwark Crown Mahkemesi'nde görülen davada Yargıç Deborah Taylor, Becker'in 2002'de Almanya'da daha önce vergi kaçakçılığından mahkum olmasına atıfta bulunarak, "Size verilen uyarıyı ve ertelenmiş cezanın size verdiği şansı dikkate almadınız ve bu önemli bir ağırlaştırıcı faktör..." sözlerini dile getirdi.

Vergi kaçırmaktan da suçlu bulunmuştu

Becker, 2002 yılında Almanya'da vergi kaçakçılığı ve 1,7 milyon Euro değerinde vergi kaçırmaya teşebbüsten iki yıl ertelenmiş hapis cezasına da çarptırılmıştı.

Kariyeri boyunca 50 milyon dolara yakın bir kazanç sağlayan Becker, 1999'da emekli olduktan sonra ilk eşiyle olan boşanma sürecinde gelirinin önemli ölçüde azaldığını söylemişti.



