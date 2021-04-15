Tenis dünyasının acı günü: Can Üner vefat etti

Türk tenis tarihinin en önemli kilometre taşlarına imzasını atan, ülkenin yetiştirdiği en iyi tenis antrenörlerinden biri olan Can Üner genç yaşta hayatını kaybetti. Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ile Marsel İlhan'ın grand slamlere gitmesi, dünya sıralamasında ilk 100'e girmesi gibi tarihi başarılarında önemli rol oynayan ve kadın ile erkek tenisinde dünyada ilk 100 sıralamasına oyuncu sokan ilk Türk tenis antrenörü unvanını alan Can Üner, 3 yıldır savaş verdiği kansere 47 yaşında yenik düştü.

Cenazesi bugün

2 haftadır yoğun bakımda bulunan Can Üner dün hayata gözlerini yumdu. Milli antrenörün naaşı bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Bu arada Can Üner, şubat ayında da annesini toprağa vermişti.