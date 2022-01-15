Tenis dünyasından Novak Djokovic ve uzayan sürece tepki!

Avustralya Açık için gittiği Melbourne'de vizesi tekrar iptal edilen Novak Djokovic, bir kez daha gözaltına alındı. Djokovic, mülteci gözaltı merkezi olarak Carlton'da yer alan Park Otel'e yerleştirilirken kararın belirleneceği pazar gününe burada kalacak.

Djokovic, mahkeme kararıyla verilen bir emir sonucunda sınır yetkilileri tarafından tekrar gözaltına alındı. Şimdi mülteci gözaltı merkezinde bir gece daha geçirmek durumunda.

Sırp tenisçinin davası, Avustralya Federal Mahkemesi'ne sevk edildi. Pazar günü mahkemenin duruşmasında çıkacak karar, Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalmayacağını belirleyecek.

Nadal'dan tepki

Novak Djokovic ve Avustralya arasında yaşanan süreç, tenis dünyasını da rahatsız etmeye devam ediyor. İspanyol tenisçi Rafael Nadal, uzayan sürece yönelik rahatsızlığını dile getirdi. Yaptığı açıklamada Nadal, "Açık konuşmak gerekirse bu durumdan biraz sıkıldım çünkü sporun, tenisin hakkında konuşmanın önemli olduğuna inanıyorum. Tarihte bir organizasyondan daha önemli oyuncu yok, değil mi? Onunla veya onsuz harika bir Avustralya Açık olacak" dedi.

Tsitsipas'tan Djokovic eleştirisi

Erkekler tenisinin 4 numarası Stefanos Tsitsipas, "İstatistikler oyuncuların %98'inin aşılandığını ve Avustralya'ya gelip oynamak için gerekeni yaptıklarını gösteriyoru. Çok küçük bir grup kendi yolunu izlemeyi seçti ve bu grup, çoğunluğun aptal veya başka bir şeymiş gibi görünmesine neden oluyor" dedi.

Emma Raducanu: Tenisten uzaklaştı

Kadınlarda ABD Açık şampiyonu Emma Raducanu da yaşanan olayların dikkati dağıttığını aktardı. Genç tenisçi yaptığı açıklamada, "Avustralya'da gerçekleşenlerin tenisten uzaklaştığını düşünüyorum. Dikkatler dağılmış gibi" ifadelerini kullandı.