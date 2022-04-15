Hem Hollanda hem de İngiliz basınında başarılı teknik adamın Kırmızı Şimşekler ile anlaştığı, bu ay sonunda Ten Hag’ın resmi olarak açıklanacağı haberleri çıkıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Hem Hollanda hem de İngiliz basınında başarılı teknik adamın Kırmızı Şimşekler ile anlaştığı, bu ay sonunda Tenönümüzdeki sezon için transfer listesini oluşturmaya başlamış durumda.

Listenin ilk sırasında Niko Kovac döneminde forma bulan ve oynadığı oyunla dikkat çeken 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni yer alıyor.

Monaco, bu yaz Tchouameni'den gelir elde etmeyi hedefliyor. Genç futbolcu için Fransız kulübünün kapıyı 60-70 milyon avroda açması bekleniyor. Paris Saint-Germain’in de ilgilenmesine karşın Aurelien Tchouameni’nin Fransa dışında forma giymek istediği ifade ediliyor.