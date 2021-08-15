Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray 'ın Play-Off turunda Danimarka'nın Randers ekibi ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Randers Stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Maçın 4'üncü hakemi ise Jose Maria Sanchez olacak.

Avrupa Ligi'ne play-off turunda katılan Fenerbahçe 'nin Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile sahasında oynayacağı ilk maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalacak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Bastien'in yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak. Jeremie Pignard ise 4'üncü hakem olarak mücadelede görev alacak.

Trabzonspor 'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İtalya temsilcisi Roma ile sahasında yapacağı ilk maçı ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan üstlenecek. Müsabakanın 4'üncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor'un kendi sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı maçta ise Ukraynalı hakem Mykola Balakin düdük çalacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Balakin'in yardımcılıklarını ise Volodymyr Volodin ve Valentyn Kutsev üstlenecek. Maçın 4'üncü hakemi ise Oleksandr Derdo olacak.