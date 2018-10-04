UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında bugün İsveç ekibi Malmö’ye konuk olacak Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dış sahada başarılı maçlar çıkarıyor.

Siyah-Beyazlı takım, Şenol Güneş yönetimindeki 4 sezonda Avrupa kupalarında deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Bunların 7’sini kazanmayı başaran Beşiktaş, 4 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Siyah-Beyazlılar, bu süreçteki 5 dış saha karşılaşmasında ise rakiplerine mağlup oldu. Beşiktaş, Şenol Güneş’in teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında gol atmakta da zorlanmıyor. Kara Kartal, 2015-2016 sezonundan beri görevde bulunan Güneş yönetiminde Avrupa kupalarında şu ana dek 33 karşılaşmaya çıktı. Bunların sadece 2’sinde gol atamayan Beşiktaş, diğer 31 maçta ise fileleri havalandırmayı başardı.

‘Artı ve eksi yönlerini belirledik’

Karşılaşma öncesinde görüşlerini basın mensuplarıyla paylaşan Şenol Güneş, İsveç ekibi karşısında temkinli olacaklarını dile getirdi. Başarılı çalıştırıcı, “Rakibimiz, fizik gücü oldukça yüksek bir takım. Çok diri ve mücadeleci yapıları var. Artı ve eksi yönlerini belirledik. Buna göre sahaya süreceğimiz taktikle deplasmandan 3 puanla dönmeyi planlıyoruz. Maçın ilk anından sonuna kadar oyun temkinli olacağız. Oyun disiplinini kaybetmeden mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.