"Temdit penaltısı" (Antalyaspor - Galatasaray)

Antalyaspor-Galatasaray maçının son anlarında Antalyaspor sol kanattan korner kazandı. Ceza alanı içinde birçok ikili mücadele yaşanırken Muslera'nın Maicon'a yaptığı hareket ise dikkat çekti.

Uruguaylı file bekçisi toplam üç kez Maicon'u itti. İlk iki itmede ayakta kalan Maicon, üçüncüsünde ise yer kaldı. Ceza alanı içindeki karambolde Cüneyt Çakır bu pozisyonu göremedi ve Antalyaspor atağı biter bitmez maçın son düdüğü çaldı.

Deniz Çoban: Temdit penaltısı olmalı

Fanatik Gazetesi yazarı eski hakem Deniz Çoban ise pozisyonu Fanatik Tv'de değerlendirdi ve "Pozisyon net penaltı. Cüneyt Çakır o karambolde pozisyonu görememiş olabilir ancak VAR'ın onu uyarması gerekirdi. Maçın son düdüğü çalmasına rağmen Çakır'ın oyunculaırn soyunma odasına gitmesini engelleyip bir temdit penaltısı kullandırması gerekirdi. VAR'ın Çakır'ı ksinlikle uyarması gerekirdi" dedi.



