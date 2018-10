Telltale’s The Walking Dead’in Final Sezonu iptal edildi!

Yüzlerce kişinin işini kaybetmesiyle yaşadığı kalp kırıklığını ifade eden Hutchinson, hayranlarına olumlu mesajları ve destekleri için teşekkür etti. Ayrıca, Clementine‘ın yolculuğunu düzgün bir şekilde bitiremeyeceği için üzgün olduğunu söyledi.

Hutchinson, Twitter’da paylaştığı mesajında: “Ne yazık ki, çoğunuz gibi neler olduğuna dair ayrıntılara sahip değilim. Ayrıca The Walking Dead’in son sezonunun kaderini bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla, Episode 2’yi yayınlayacaklar ve sonra bitecek. Hayranların Clem’in yolculuğunu sonuna kadar göremeyecek olması beni incitti. Oyunu yapan tüm yetenekli insanların, sıkı çalışmalarının karşılığını göremeyeceklerini ve iş aramak zorunda olduklarını görmek beni çok üzüyor.” diye yazdı.

Hutchinson ayrıca The Wolf Among Us serisinin iptaline de değindi. Daha önce ikinci sezonunun ertelendiği duyurulan seriye de devam edilmeyecek.

Telltale bu raporları resmi olarak doğrulamadı. The Walking Dead Final Sezonu ve The Wolf Among Us‘ın iptal edildiği haberleri şimdiye Netflix ve işinden olan eski stüdyo çalışanları gibi dış kaynaklardan geldi. (PSoyun.com)