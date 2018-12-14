Galatasaray’ın 2013-14 sezonunun devre arasında 6 milyon euroya transfer ettiği ve 1 buçuk sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyen Alex Telles, eski takımını ve taraftarlarını bir türlü unutamıyor.

2016 yazında 6.5 milyon euroya Porto’ya satılan Brezilyalı sol bek, salı günü Türk Telekom Stadı’nda oynanan Şampiyonlar Ligi maçında duygu dolu anlar yaşadı. Maçın ardından bir araya geldiğimiz sambacı, “Galatasaray kalbimde. Keşke Galatasaray’la birlikte bu gruptan el ele çıkabilseydik” diye konuştu.

Galatasaray’ı takip ediyorum

Porto formasıyla Şampiyonlar Ligi’ndeki 2 asistini de Galatasaray’a karşı yapan Telles, “Taraftar beni bağrına bastı, çok iyi karşıladılar. Isınmaya çıktığımda beni tribüne çağırmaları harikaydı. Çok mutlu oldum. Maç sonunda da üçlüyü çektirdim. Bu benim için harika bir duyguydu. Hala sevildiğimi görmek çok güzel… Galatasaray’ı yakından takip ediyorum. İki yıl sonra tekrardan bu statta bu taraftar önünde oynamak inanılmazdı. Galatasaray’ı ve taraftarı unutmayacağım” ifadelerini kullandı. (Güneş)