Telegram’ın kripto parası sessiz ve derinden geliyor!

Siteye göre iki şirket için sisteme giriş izni verildi ancak testlerin ne aşamada olduğu konusunda bir açıklama yapılmadı.

TON, son birkaç ayda çok ciddi gelişmeler kaydetti ancak 2018’de akredite yatırımcılara açık olan iki ayrı özel token satışında 1,7 milyar dolara çıkarmasından bu yana pazara bir ürün sunamadı.

Telegram, büyük kullanıcı tabanını kullanarak merkeziyetsiz bir blokzincir platformu sağlayacak ancak bunu Ethereum, NEO ve Tron’dan farklı olarak Gram token’ı tarafından desteklenen merkeziyetsiz uygulamalar ile yapacak.

En değerli kripto paralardan biri olabilir

Eğer Telegram, ICO pazar kapitalizasyonunu sağlayabilir ya da o noktaya yaklaşabilirse Gram, var olan en değerli kripto paralardan bir tanesi olabilir. Eğer sonuçlar istenildiği gibi olur ve kripton para kitlelerinden yatırım alınırsa Gram ilk 5 veya 10 kripto para grubu arasına katılabilir. Bu yüzden şu ana kadar bile çok kalabalık bir topluluk bu esrarengiz projeye ilgili gösteriyor.

Ekim ayının sonuna kadar çıkmalı

CoinTelegraph’ta yer alan habere göre ise; Telegram Open Network (TON) önümüzdeki ekim ayının sonuna kadar, token alım anlaşmalarının geçerli olması için mutlaka başlatılmalı. Bu da proje için 6 aylık bir zaman dilimi tanıyor ancak testnet sonuçlarının iyi olması herkesin daha da optimist olmasını sağlıyor.

Profile.ru adlı site ise konuyla ilgili olarak, “Şirket yetkilileri, blokzincirleri ve akıllı sözleşmeler hala test halinde olduğu için konuşmanın şu an için doğru olmadığını belirtiyorlar” diyor.

Telegram’ın, İngiltere’deki ticari kayıtlarından birini tasfiye etmek için yılın başlarında bir alarm sistemi kurduğu ve bunun muhtemelen İngiliz Virgin Adaları’ndaki kanun değişiklikleriyle ilgili olduğu belirtiliyor.

Telegram şu anda Rusya’da yasak. Bunun sebebi ise şirketin, kişiler arasında yapılan konuşmaların şifrelerinin çözülmesi konusunda Rus İstihbarat Servisi FSB ile anlaşmaya varmak istememesi…

Gizlilik merkezli olan mesajlaşma programı Telegram, şu anda birçok ülkede milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor ve kriptopara grupları konuşmalarına da ev sahipliği yapıyor. (Uzmancoin)