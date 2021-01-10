WhatsApp güncellemesi sonrası gelen WhatsApp sözleşmesi nedeniyle kullanıcılar Telegram indirmeye başladı. 'WhatsApp gizlilik sözleşmesi değişikliği' sebebiyle Telegram, Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Google Play verilerine göre Telegram dün akşam saatlerinde en popüler uygulama haline geldi. WhatsApp'ın sıralamadaki gerileyişi ise sürüyor. WhatsApp'ın sitesindeki bilgilere göre, uygulamanın kullanıcılarından topladığı bilgiler arasında; hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, üçüncü taraftan sağlanan bilgiler yer alıyor. Uygulama elde ettiği bilgileri; hizmetler, emniyet, güvenlik ve bütünlük, Facebook şirketleri hakkındaki iletişimler ve kurumsal iletişimler için kullanıyor.

WhatsApp, Facebook tarafından 2014 yılında satın alınmıştı. Facebook, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Messenger, Facebook ve Instagram'ı da bünyesinde bulunduruyor. Facebook, Cambridge Analytica gibi veri skandallarıyla gündeme gelmiş, kurucusu Mark Zuckerberg ABD'nin ilgili kurumlarına konuyla ilgili ifade vermişti. WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri sonrası yerli anlık mesajlaşma uygulamaları Telegram'ı tercih edenlerin sayısı artmaya başladı. Peki telegram uygulaması nasıl kullanılır, Telegram ne kadar güvenli?

Telegram nedir, nasıl indirilir?

Telegram 14 Ağustos 2013 yılında piyasaya sürüldü. Android için Telegram‘ın alfa sürümü ise resmi olarak 20 Ekim 2013’te piyasaya sürüldü. Telegram'ı akıllı telefonlarda, tabletlerde ve bilgisayarlarda kullanabilirsiniz.

Telegram uygulamasını indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Android için buradan,

İOS için buradan.

Telegram ücretli mi?

Telegram mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp'a benzerliği ile bilinen Telegram uygulaması ücretsizdir. Ayrıca tüm cihazlarda da aynı anda kullanılabilir. Kısa mesaj ve e-posta birlişimi olarak tanımlanan Telegram uygulaması kişisel veya iş amaçlı kullanılabilir.

Telegram uygulaması kimin?

Uygulama 2013 yılında kuruldu. Telegram Messenger uygulaması, sosyal ağ ve VK kurucusu ve eski CEO'su Pavel Valeriyeviç Durov tarafından kurulmuştur.

Telegram arkadaş daveti nasıl yapılır?

iOS: Mesajlaşma servisi aracılığıyla indirme bağlantısı göndermeyi deneyin: e-posta, Facebook, WhatsApp, gerçek bir telgraf; siz seçin. Bağlantı: https://telegram.org/dl/

Android: Uygulama menüsünü açın (sohbetler listesinden sağa kaydırın) - Arkadaşlarınızı Davet Edin. Ardından, davetiye göndermek istediğiniz bir uygulamayı seçin.

Windows Phone: Kişiler'e git — Arkadaşları Davet Et. Ardından, davetiye göndermek istediğiniz bir uygulamayı seçin.

Telegram güvenli mi?

Telegram uygulamasının, WhatsApp ve Line gibi global çaptaki mesajlaşma uygulamalarından daha güvenli olduğu kabul ediliyor. Güvenliği düşük ağlarda yüksek hızlı iletim ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen, Telegram, MTProto protokolü ile çalışıyor.

Hem WhatsApp hem de Telegram uçtan uca şifreleme özelliğine sahipler, ancak WhatsApp’ın yeni gizlilik politikası, bu özelliği anlamsız kılıyor. Telegram ise sohbetlerinde sürekli olarak mesajları şifreliyor.

Telegram; özel sohbetleri, gizli mod özelliği ve isteğe bağlı güvenlik katmanı ile bir adım öne çıkıyor. Kendi kendini imha eden mesajlar özelliği de WhatsApp’ı bu rekabette geriye atıyor.

Telegram nasıl kullanılır?

Telegram’ın kullanım şekli WhatsApp ile oldukça benzerlik gösteriyor. Uygulamayı indirip açtığınızda, size telefon numaranızı soran bir ekran karşılıyor. Gerekli adımlarını tamamladıktan sonra kurulumu bitirmiş oluyorsunuz. Menü butonundan yeni grup oluşturabilirsiniz ya da yeni arama yapabilirsiniz.