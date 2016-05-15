Telefon kanser yapıyor mu?

Avustralyalı araştırmacıların yeni çalışması, cep telefonlarının kullanımındaki inanılmaz artışa rağmen, geçtiğimiz 29 yıl içerisinde beyin kanserlerinde bir artış olmadığını göstermekte.

Araştırma, bu sonuca varmak için Avustralya'daki bütün kanser vakalarının kaydına dayanıyor. Bunun anlamı da, araştırmacıların, "1982-2012 yılları arasında Avustralya'da beyin kanseri teşhisi koyulan 19.858 erkek ve 14.222 kadının yaş ve cinsiyetleri ile kanser olayları arasındaki ilgiyi" inceleyebildikleri oluyordu. Ayrıca araştırma, 1987-2012 yılları arasındaki mobil kullanım verisini de sunmakta.

University of Sydney'den baş yazar Simon Chapman'ın söylediğine göre, 20'yi aşkın yıldır inanılmaz bir şekilde artan mobil telefon kullanımına (1993'te yüzde 9'dan bugün yüzde 90'a) rağmen beyin kanseri oluşumu erkeklerde çok az miktarda artarken, kadınlarda 30 yıldır sabit duruyor.

Araştırma, 70 yaş ve üstü grubunda ciddi bir beyin kanseri artışı bulmuş durumda ancak bu artış, 1982 yılında, cep telefonları Avustralya'ya ulaşmadan beş yıl önce başlamıştı. Bu yüzden de Chapman, bu artışı yeni bir kanser etkeninden ziyade daha iyi teşhislere bağlamakta.

Chapman, cep telefonlarının kanser arttırıcı etkisi olsaydı, şimdiye kadar bu etkiyi fark etmiş olmamız gerektiğini söylemekte. Böyle bir etkinin ortaya çıkmamış olması da, cep telefonlarının yaydığı radyasyonun, DNA'ya hasar vermeyen türde olduğunu gösteriyor ve bundan sonra da beyin kanserinde bir artış yaşanmayacağı tahmin ediliyor...