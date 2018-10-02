Telafi zamanı

Japonya’da devam eden Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye bugün üçüncü maçını oynayacak. İlk 4 takımın gruptan çıkacak olması ve toplanan puanların üst tura taşınması nedeniyle her galibiyetin önem taşıdığı turnuvada Filenin Sultanları, telafi maçına çıkacak. Şampiyonaya Kanada maçını kazanarak başlayan ardından son olimpiyat şampiyonu Çin’e kaybeden Ay-Yıldızlı ekibimiz, güçlü rakibi karşısında aldığı yenilginin telafisini Bulgaristan önünde yapmaya çalışacak.

6 maçtan 1’ini kazandık

Türkiye ile Bulgaristan, olimpiyat, Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası, Grand Prix, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası olmak üzere tarihte 6 kez karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, rakibini bir kez yenmeyi başardı. Türkiye, Bulgaristan’a karşı tek galibiyetini 2005 Avrupa Şampiyonası’nda 3-1’lik skorla almıştı. İki takım en son 2017 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaşmış ve Bulgaristan sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Millilerimiz ayrıca, 2014 Dünya Şampiyonası’nda Bulgaristan’a 3-2 kaybetmişti. Çin ve İtalya’nın 2’de 2 yaparak devam ettiği grupta Bulgaristan ise İtalya’ya 3-0 yenilirken, Küba’yı 3-0 mağlup etti.