Judoda Tel Aviv Grand Slam'de Mihael Zgank, ilk turda maç yapmadı. 2'nci turda İsrailli Roy Sivan’ı ipponla yendi. Çeyrek finalde Kübalı Silva Morales’e yenilen Zgank, repesaj maçında İsrailli Li Kochman’ı ipponla yenerek üçüncülük mücadelesi için Kırgız Erlan Sherov’a rakip oldu. Bronz madalya yolunda rakibini ipponla yenen Nihael Zgank, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

İkinci gün Türkiye Judo milli takımı adına 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak, gümüş madalya kazanmıştı. Bu sonuçla Türkiye Tel Aviv Grand Slam'de iki madalya kazanmış oldu. (DHA)