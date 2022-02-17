İsrail’in Tel-Aviv kentinde 18-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Grand Slam'de Türkiye’den iki judocu madalya mücadelesi verecek. 34 ülkeden 139 kadın ve 170 erkek judocunun kayıt yaptırdığı organizasyonda 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank, Türkiye Judo Milli Takımı adına tatamiye çıkacak. Organizasyona katılacak olan Türkiye kafilesi, bugün hava yoluyla İsrail’e gitti.

Tatamide Ay-Yıldızlı judogi ile madalya mücadelesi verecek judocuların maç programı şöyle:

18 Şubat Cuma: 81 kiloda Vedat Albayrak

19 Şubat Cumartesi: 90 kiloda Mihael Zgank

DHA



