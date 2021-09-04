Tekvandoda Şeyma Emeksiz Bacaksız ve Mehmet Yakut elendi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando K44 sınıfı kadınlar 58 kiloda Şeyma Emeksiz Bacaksız ve erkekler 75 kiloda Mehmet Yakut, çeyrek final maçlarını kaybetti.

Makuhari Messe Spor Salonu’nda gerçekleştirilen çeyrek finallerde Şeyma, Ukraynalı Yuliya Lypetska’ya 22-10, Mehmet ise Rusya Paralimpik Komitesi’nden Zainutdin Ataev’e 30-8 yenildi.

Milli sporcular, bronz madalya için repesaj maçlarına çıkma hakkı elde etti. Şeyma Emeksiz Bacaksız ile Avustralyalı Janine Watson TSİ 11.00, Mehmet Yakut ile Meksikalı Francisco Alejandro Pedroza Luna TSİ 11.15’te karşılaşacak.

İSTANBUL (AA)