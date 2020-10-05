Tekvandoda olimpiyat elemelerinin yeni programı belli oldu

Tekvandoda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan olimpiyat elemelerinin yeni programı belli oldu. Avrupa Tekvando Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyatları Tekvando Avrupa Kıta Elemesi, 30-31 Ocak 2021 tarihlerinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek.

Daha önce sırasıyla İtalya’nın Milano ve Rusya’nın Moskova şehirlerinde düzenlenmesi planlanan elemeler, pandemi nedeniyle yapılamamıştı.

Tekvando branşında kadınlarda 4 kotanın tamamını kazanmayı başaran Türkiye, kurallar gereği Sofya’da 2 erkek sporcuyla olimpiyat kotası arayacak.