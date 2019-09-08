Tekvandoda madalya serisi devam etti

Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası’nın üçüncü gününde 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Kadınlar 62 kiloda İkra Kayır gümüş madalyanın sahibi olurken, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal bronz madalya elde etti.

Şampiyonanın ilk iki gününde 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, üçüncü gün sonunda 1’i altın 4’ü gümüş ve 3’ü bronz olmak üzere 8 madalyaya ulaştı. Şampiyonanın son gününde bugün erkeklerde 87 ve 87, kadınlarda ise 73 ve 73 kilolarda müsabakalar yapılacak. Müsabakalarda 8 Türk tekvandocu madalya mücadelesi verecek.